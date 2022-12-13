金曲台語歌王蕭煌奇迎接出道20周年，將於12月24、25日在台北國際會議中心舉行「朋友你現在好嗎？」演唱會。正值宣傳期的他，繼與「阿翰po影片」合作後，日前受邀到「Alizabeth娘娘」頻道作客，娘娘向來是敢怒直言的個性，豈料一見到蕭煌奇，娘娘講話、眼神瞬間變溫柔，兩人最後開心合照，娘娘還小鳥依人般的靠在蕭煌奇身上，互動逗趣。

蕭煌奇憶起出道一路以來的辛酸，直言人生無法預估值不值得，但就是憑一股傻勁，感謝經紀人、許多貴人相助，但也謝謝自己的堅持努力，並提到命運和人為的不同，「先天是命運，後天是人為」，舉例上天讓1個人眼睛看不見是命運，接著打趣說：「我愛吃不忌口，變得很胖，那就是人為的。」

他之前在記者會上發下豪語，將在20周年演唱會時，瘦到剛出道時的體重，他坦言必須瘦身15公斤，而短短才2個月不到，已成功瘦下12公斤，僅剩3公斤就達成目標，他開心說，最近瘦下來，大家都說他變帥、變挺拔，讓他更有信心、衝勁，自信表示一定會達到目標體重。