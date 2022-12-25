每個人對生活追求本來就不太一樣，有的人想待在舒適圈穩穩賺錢，但有一些人則想走出舒適圈，面對挑戰，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、雙子座、摩羯座不喜歡渾渾噩噩度日，認為這樣的人生太無趣，即使跌倒受挫，也要出去闖蕩，否則不甘心。

▍水瓶座

水瓶座對自在的生活，自由發揮的工作是無比嚮往的，在「不走尋常路」的心理作用下，他們會放縱自己的夢想，不怕挫折與挑戰，希望自己不會千篇一律的虛度，不想浪費任何能闖蕩的機會。

▍雙子座

雙子座平時好動的個性，不願安於現狀，過那種平平淡淡的生活，新奇事物，未知的挑戰，能吸引雙子座的好奇心，為了書寫自己的傳奇，雙子座覺得就算跌倒受傷，也要讓自己闖一下。

▍摩羯座

摩羯座渴望成功、被人重視，目標導向的他們，會給自己樹立目標，不會渾渾噩噩過日子，一刻都閒不下來，習慣充分利用時間的他們，會朝著自己的想法去做，並會毫不猶豫勇往直前，如能轟轟烈烈一番，只要能得到肯定，未嘗不可。