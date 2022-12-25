台南市議長選舉，民進黨邱莉莉在驚濤駭浪順利拿下議長寶座，但此次選舉過程中黑金傳聞不斷，今天正國會議員雖票票入匭，但正國會立委陳亭妃選後就喊「檢調該動手了吧！」

台南88槍擊案引爆黑金政治，市府經發局前局長陳凱凌遭羈押禁見，再加上議長選舉「押車」疑雲，讓黑金風暴籠罩台南，陳亭妃連日在臉書高喊，「黑道介入議長選舉！國民黨打到死；民進黨挺到底，這是檢討嗎？」

陳亭妃也向府院黨高層喊話指出，黑道介入台南市議長選舉，總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？「求求總統、副總統，救救台南」。擔心正國會跑票，民進黨中評會主委賴瑞隆今天坐鎮台南督軍，正國會議員最後票票入匭，並未跑票。

不過這次台南議長選舉，有多位議員擔心人身安全，罕見申請隨扈。陳亭妃透露，共有17個議員申請隨扈、有些是乾脆在議會不回家了，以免造成家人困擾。對此次黑金傳聞，她也呼籲「檢調該動手了吧」。