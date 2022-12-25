浙江省衛健委今天公布，目前該省每天新增陽性逾100萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查預測，元旦前後達疫情高峰後，日增陽性最高200萬例。不過，中國疾控中心今天只通報2983例確診。

澎湃新聞報導，浙江省衛健委副主任俞新樂25日在省疫情防控記者會上表示，目前浙江省每天新增報告的陽性人數已突破100萬例。

他表示，根據近期病例監測和社區的抽樣調查，對感染的情況進行預測，預計浙江省的高峰期即將達到，元旦前後會達到高位的平台期。到達最高峰後，浙江全省每天新增陽性人數將最高達200萬例，高峰期預計維持一週。

報導表示，過去一週，浙江省全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人，是平時的14倍。根據數據監測，到發熱門診就診的發熱病人數量已經開始下降。

中國國家衛健委今天表示，即日起不再發布每天疫情訊息，將由中國疾病預防控制中心發布相關疫情訊息，供參考和研究使用。

中國疾控中心其後通報，24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2983例。

中國國家衛健委此前表示，因核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，故不會再通報無症狀感染者病例數目。

中國官方通報的確診及死亡數據一直被受質疑，多地醫院及診所出現人滿之患，甚至殯儀館及火葬場超負荷，確診數卻不增反減，並只有零星死亡數。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111225