媒體詢問「上任揭密金酒天福案」時，陳福海表示當務之急是優先處理小三通復航事宜。（于家麒攝）

設立於縣府大禮堂的「小三通復航專案辦公室」，首日受理民眾意願登記人數共達684人。（于家麒攝）

不少民眾排隊焦急等候登記小三通手續，承辦人員（右）也一一向民眾說明並安撫情緒。（于家麒攝）

金門縣第8屆縣長陳福海今（25）日上午宣誓就職後正式走馬上任，對於選舉時開出的承諾「上任後揭密金酒天福案」，陳福海表示年關將至，目前當以處理小三通事務為優先，一定要讓期待了3年多無法返鄉團圓的陸配們都能順利回家過年，其他的事務待日後再接續處理。

陳福海在結束縣長就職典禮後隨即趕往設立在縣府大禮堂的「小三通復航專案辦公室」，查看預計於今（25）日上午10點開始受理民眾登記的準備狀況；回到縣府後陳福海看到現場擠滿等候登記的人潮，主動安撫焦急的民眾，表示縣府一定會協助讓每個想透過小三通回大陸團聚探親的新住民朋友，都能順利回家過年。

有媒體詢問到選前承諾的「上任揭密金酒天福案」，陳福海表示當務之急就是要優先處理小三通復航事宜，看到這麼多新住民朋友「有家歸不得」，實在於心不忍，所以上任後的第1件事當全力協助受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，掌握金門鄉親及新住民朋友的實際需求，具體向中央爭取更優的通航措施，其他的事務待日後再接續處理。

根據縣府統計，今天首日受理民眾小三通意願登記人數共達684人。其中金門籍鄉親有480人（佔比70％）、陸配有166人（佔比24％）、陸生31人（佔比5％）、其他（非縣籍之子女或配偶）7人（佔比1％）。

縣府再次提醒鄉親，有意循小三通往返大陸地區者，即日起至12月28日可至縣府大禮堂進行登記，採現場方式受理，登記時間為上午9時至12時、下午2時至5時，後續將視狀況評估加開電話及網路登記，請民眾特別注意相關訊息。