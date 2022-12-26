知名Coser兼網紅咪妃(Julia)擁有天使臉孔和魔鬼身材，加上活潑直率的性格，深受粉絲喜愛，去年10月升格人妻的她，今年8月更誕下寶貝女兒，近來她在社群透露哺乳遇到一些小狀況，日前她透露胸部一碰就痛，沒想到隔天竟擠出鮮紅色的「草莓奶」，讓她苦笑嘆：「唉……有第二胎我不要再哺乳這麼久了。」

咪妃生完小孩後行程滿檔，除了要照顧小嬰兒，還得兼顧論文以及工作，22日她透露胸部一直不明原因的刺痛感，她形容：「一早起來痛到無法舉手，抱小恩他還一直K到我，痛到快往生，想說讓寶寶通乳，那真的是比剖腹產傷口痛100倍」，因此咪妃忙完工作後，趕緊回醫院掛號。

再隔天，咪妃一邊打論文，一邊擠奶時感到有些不適，一低頭見到吸乳器噴出一柱鮮血，忍不住哀號：「擠出人生第一瓶草莓奶，超恐怖欸！差點痛哭出來、差點被擠奶器物理超度」，隨後曬出奶水的照片大嘆：「唉……有第二胎我不要再哺乳這麼久了」。

貼文曝光後，網友們紛紛致敬母愛的偉大，留言寫下：「加油美麗的母親，辛苦您了」、「擠出鮮血了，感覺很疼」、「一定很不舒服！所以媽媽最偉大呀！」、「以前的媽媽還沒這些器具，被小孩咬到很痛」、「我還真沒看過草莓牛奶」、「未來更辛苦～加油！！」。