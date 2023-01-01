大陸流量女神楊冪今（31日）登湖南衛視跨年晚會，一連帶來3首歌曲，不過身穿銀色亮片戰服的她，上下失守好身材包不住，而她的好狀態也被網友大讚根本像20歲。

楊冪今以一襲平口亮片洋裝外罩毛毛大衣亮相，不僅傲人上圍隨著擺動快要炸出，一雙纖細美腿更是吸睛，腰束奶澎好身材完全吸引網友目光，讓網友看了臉紅心跳，「這麼美只看臉了」、「全程看臉，都沒聽見她唱什麼」、「受不了了，聲音太甜」、「狀態也好好，直接重回20歲」。

楊冪好身材藏不住。(圖／取自東網)

楊冪登場即衝收視冠軍。(圖／取自嘉行工作室微博)

而根據網友提供的截圖，可看到楊冪一登場即打破去年的收視率，不愧是流量女王。楊冪擁有精緻臉蛋和傲人身材，加上演技精湛，讓她戲約、廣告代言不斷，坐穩一線女星的寶座。

楊冪之前和兩位經紀人共同創立經紀公司「嘉行傳媒娛樂」，不過前陣子傳出她即將離開，但有網友就爆料嘉行傳媒欠款1個億，且合約上還明確簽署楊冪的姓名，擔心她受波及，對此，「嘉行傳媒」官方微博發布聲明，駁斥欠債是虛假訊息，並要散布的網友刪除假訊息。