台中震大金鬱金香酒店11月插旗台中港區，2個月來吸引不少遊客入住，自助午餐也大受歡迎，業者日前加碼推出「戀戀草莓季」甜點，草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓慕斯蛋糕、草莓塔等可吃到飽，平日用餐約8成，假日除了客滿還出現「翻桌」，新鮮草莓的助攻，讓自助午餐變得相當搶手！

彷港區碼頭工業風的設計，明亮的全景落地窗加上挑高的空間，提供輕鬆休閒的風格用餐環境。（台中震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

震大金鬱金香酒店1樓的Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館，是台中港海線地區少有提供自助式饗宴的餐廳，彷港區碼頭工業風的設計，明亮的全景落地窗加上挑高的空間，提供輕鬆休閒的風格用餐環境。

震大金鬱金香酒店自12月17日搶先全台推出「戀戀草莓季，草莓無限放題自助午餐」，草莓均由大湖產地直送，透過甜點主廚精心製作出一道道夢幻的時令草莓甜點，包含草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓慕斯蛋糕、草莓塔等，還有滿滿的原顆草莓佐煉乳醬服務上桌。此外，更提供頂級的Haagen Daz冰淇淋供享用。

業者指出，酒店的自助午餐試營運期間就已經大受歡迎，如今在草莓的助攻下，120個位子，平日用餐約8成滿，假日除了客滿外，還出現「翻桌」現象，活動至1月20日止，草莓控趕快把握機會訂位。

台中震大金鬱金香酒店加碼推出草莓甜點吃到飽，還有滿滿的原顆草莓佐煉乳醬服務上桌。（台中震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店「戀戀草莓季，草莓無限放題自助午餐」，假日原價每人680＋10％，周一至週五平日午餐時段優惠價只需590＋10％，當月壽星2至10人同行再享88折優惠；下午茶時段推出莓好午茶組，任選單片甜點一份及咖啡茶飲一杯優惠組合價只要250＋10％。（優惠活動以酒店內公告為主）