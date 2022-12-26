新科台北市長蔣萬安昨(25日)宣誓就職，當天凌晨就把粉專頭像換成灰色背景的個人照，模樣十分帥氣、幹練，同一天，賈永婕也曬出和蔣萬安的合照，並透露兩人之間的緣分，原來他的照片均由「防疫女神」賈永婕的婚紗公司操刀，不過更引起網友注意的是，賈永婕把右手悄悄摟在蔣萬安的腰上，讓網友忍不住高喊：「嗶嗶嗶，笑容太開心，重點是右手犯規了！」

賈永婕25日在臉書放上3張跟蔣萬安的合照，可見蔣萬安穿西裝打領帶，賈永婕則穿著卡其色大衣、腳踩白球鞋，趁著對方在棚內拍攝時，拿手機自拍。接著站到蔣萬安身邊，手比愛心合照，笑容非常燦爛。隨後，賈永婕開心透露與蔣萬安之間的緣分：「做這一行最大的好處就是可以看帥哥美女，參與他們人生最重要的時刻！重要的婚紗照是我們，重要的市長照也是我們。」

照片曝光後，網友紛紛直誇：「市長好像明星閃閃發光」、「真的是非常大的福利，俊男美女無誤」、「原來蔣市長是高的耶」、「帥哥市長和女神合體」，還有眼尖網友笑喊：「嗶嗶嗶！女神你的手放在哪裡？！！！」、「我有看到妳的右手勾住市長的腰欸」，對此，賈永婕熱情回覆：「在我心裡」，還附上一顆愛心，完全少女心無誤。