蔡英文總統即將在明天國安會議拍板兵役延長，卻傳出民進黨立院黨團想將「查照」改「審查」。中廣董事長趙少康批評，蔡英文執政不行，搞政治卻很行。蔡英文要延長兵役，又怕得罪年輕人，只要行政院決定延長役期，送立法院「查照」就可以實施，現在民進黨硬是想把「查照」改為「審查」，堅持要立法院「審查」，就是要拉在野黨下水。

趙少康說，在野黨若反對，民進黨就說你不愛台灣、跟老共唱和；在野黨若不得不贊成，就說兵役延長不光是民進黨決定的，年輕人要恨一起恨。民進黨是執政黨，擁有權力卻不敢負責任 ，「這就是典型的懦夫」，敢做不敢當。

趙少康表示，蔡英文要搞徵兵制，就是因為美國壓力，加上募兵實施不成功。國防部預計要募兵21萬5千人，一直無法補實，「就是因為待遇不夠好」，二兵薪資只給3萬5千元，你到哪裡找？又想搞募兵又捨不得花錢，哪裡募得到好兵？人家美國一年花1000億美金在軍人薪資待遇福利上，同樣軍階，台灣連人家五分之一都不到，人家一名資深中士都比你少將旅長薪水還高，實在差太遠了。

趙少康呼籲「停止徵兵」，不要再想四個月、還是一年，說實在要真正訓練一位戰技精良的軍人一年也不夠。我認為要「採取精兵政策，提高募兵待遇」，大幅提升軍人待遇，同時提高軍人社會地位，加上買房、念大學都有優厚補助措施，讓大家覺得當兵是值得的，自然就有吸引力。

趙少康表示，台灣少子化，過去一年有40萬新生兒，現在只剩16萬，之後若有一半及齡男性要去當兵，每年8-10萬男生被抓去數饅頭，會嚴重影響台灣整體的競爭力。當兵一年沒有生產力也沒有戰鬥力，募兵的質與量又不足，就是現在這樣的困境。所以我說，蔡英文搞「徵募並行」，最後搞到徵募兩邊都不行，實在是壞了國防，又害了年輕人。