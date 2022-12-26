國際禽流感疫情升溫，導致全球都鬧起蛋荒，農委會主委陳吉仲26日參訪水產試驗所受訪時表示，國內先前蛋價飆漲，是受到飼料價格上漲造成，近來有回穩趨勢。但近來國際禽流感疫情升溫，農委會會全力守好禽流感防疫，保障過年前能充分供應國人所需。

陳吉仲表示，先前國內蛋價上漲，主要是受到黃豆、玉米等飼料的原物料價格上漲，導致飼養成本大增所致。隨著國內供應量的穩定供應，價格已自先前的每台斤42.5元降至40.5元，農曆年前，農委會將確保能夠每天供應國內消費者12萬箱雞蛋。

陳吉仲指出，目前日本、韓國、歐美等國禽流感疫情持續升溫，造成蛋價大幅上漲，農委會將全力守好禽流感的防疫，讓全國消費者享用國產雞蛋。他說，26日上午才召開全國禽流感防疫會議，農委會將會持行到位，確保農曆年前民生必須品能夠充分供應。

至於國內也出現禽流感的疫情，陳吉仲強調，截至25日為止，國內因禽流感撲殺的雞鴨等禽類，僅占全國在養隻數的0.09％，相對來說是非常低的數字。他指出，日本已撲殺700多萬隻、韓國也撲殺了270多萬隻，依目前資訊來看，禽流感對國內的影響微乎其微。