我國遊蕩犬貓零撲殺政策於2017年2月上路，即使有TNR(誘捕、絕育、回置)措施，但國內遊蕩犬貓逐年增加導致許多公共安全、生態保育等嚴重問題，收容所也面臨承擔過量貓狗的窘境。針對社會安樂死恢復與否的爭議，專家表示，安樂死非撲殺，而是基於動物福利的必要選項。

清大通識教育中心教授顏士清說，台灣社會基於人道、社會文化等考量實際執行面，並不會全面採取撲殺，但反過來思考，將犬貓丟棄使其自生自滅、野生動物被犬貓殺害、把犬貓關在收容所的無期徒刑也都完全不人道，安樂死不是撲殺，而是基於動物福利應該被接受的選項。

顏士清說，現行法令規定只要收容中心的犬貓有嚴重疾病、受傷，或法定傳染病等可以直接執行安樂死，但現在只要安樂死比例過高就會被緊盯，成為收容中心執行安樂死的一大壓力。

台灣行政法學會總幹事張錕盛說，台灣政策的執行往往碰到政府給的人力物力不足，因而造成資源的排擠效應，然而撲殺和安樂死是不同的概念，荷蘭的遊蕩動物從多變少，我們可以效法那些國家的做法。

反對「恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬」提案人廖小姐說，我們不該為了保護特定動物(石虎等)而把其他動物趕盡殺絕，重啟安樂死勢必要重新整理人力與物力，這又是資源的浪費，因此嚴正反對重啟安樂死，「毀滅一群遊蕩動物不會讓世界更美好」。

挺挺網絡社會企業創辦人劉偉蘋表示，動保團體與保育團體是有共識的，收容所目前是可以基於動物福利執行安樂死，希望將安樂死與撲殺一直搞混的民眾與民代，不要再繼續施壓收容所追求零安樂。

另外，動團也非常支持的生態敏感區遊蕩犬貓全面移除，建議可以將造成野生動物危害的遊蕩犬貓列入精準補捉，呼籲請農委會應成立專案小組讓會議後能有具體行動。

農委會動保科科長鄭祝菁表示，針對零撲殺政策的調整應回歸立法機關的倡議，且行政機關量能有限，呼籲各界通力合作，而不僅是倡議。