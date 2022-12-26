俄羅斯通訊社(TASS)周一引述副總理Alexander Novak的談話，由於出口基礎設施的關閉，俄羅斯天然氣的產量和出口在2022年將為下降。
Novak在訪談中說，天然氣的產量在2022年將下降12%，出口更是會大幅減少約25%。
但是液化天然氣(LNG)的產量會增加8.7%。
此外儘管西方的制裁，俄羅斯仍然設法維持了石油產量的水準。
俄羅斯副總理進一步說明，根據能源部的資料，今年石油產量將增加約2%，來到5.35億桶，出口更是會增加7.5%，來到2.42億桶。
俄羅斯通訊社(TASS)周一引述副總理Alexander Novak的談話，由於出口基礎設施的關閉，俄羅斯天然氣的產量和出口在2022年將為下降。
Novak在訪談中說，天然氣的產量在2022年將下降12%，出口更是會大幅減少約25%。
但是液化天然氣(LNG)的產量會增加8.7%。
此外儘管西方的制裁，俄羅斯仍然設法維持了石油產量的水準。
俄羅斯副總理進一步說明，根據能源部的資料，今年石油產量將增加約2%，來到5.35億桶，出口更是會增加7.5%，來到2.42億桶。
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