33歲香港男星林作家境富裕，還擁有牛津大學碩士高學歷，作風豪放的他身邊美女如雲，2020年他認愛中日混血女星和田裕美，儘管兩人一開始不被看好，仍時常高調放閃。日前，裕美為林作慶祝33歲生日，還特別訂做了「大鵰蛋糕」給男友，還暗嗆男友「蛋糕比實際還大」，笑倒不少網友。

裕美在24日於社群平台發文透露，因為林作常常說自己是「巨龍」，因此特別完成他的心願，特別訂做一款「巨龍蛋糕」給他，但製作過程一度碰上困難，由於店家的蛋糕盒不夠大，導致內部空間受限，因此店家還主動貼心告知，「最後因為高度有限，所以做不到巨龍，可能真的做成了一比一。」

店家也希望林作會喜歡這個蛋糕，裕美也搞笑回應：「他會很高興，因為你這個蛋糕已經比他實際還大。」從曝光的照片可以看到，林作露出燦笑，捧著桌上的「特殊大鵰」蛋糕，上面還加碼寫上：「願你，夢想成真」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，「好可愛的蛋糕」、「只是肥壯，不能稱得上是『巨』」、「林作圓夢了」。

其實，林作9月時開直播和女友裕美本要放閃，沒想到卻大吵一架。原來是他當時趁著女友回答網友提問時，若無其事的伸出狼爪，狠抓裕美的上圍，女方當場嚇到說不出話，事後他更截圖，將畫面傳到社群平台，讓裕美暴怒飆罵，「你是不是神經病」，林作還故作委屈回嘴：「摸下都不行」，裕美只能傻眼問：「有沒有先問過我呀？」如今看來兩人已經和好如初。