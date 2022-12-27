為提高酒店住房率，台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手全球知名UMF麥蘆卡蜂蜜領導品牌康維他（Comvita），推出國人獨享「逸起蜂健康」住房專案，自2023年1月2日起至2月23日，周日至四入住，每房每晚可獲市價3,140元的禮包1個（每次入住至多獲贈5個）。

有「紐西蘭國寶」之稱的麥蘆卡蜂蜜，取自紐西蘭特有種「麥蘆卡樹」的花蜜，長久以來就是紐西蘭原住民作為養生保健的原料。經過相關科學研究也發現，麥蘆卡蜂蜜除了質地較一般蜂蜜更為濃稠綿密外，獨特的活性因子，對消化道機能與肌膚方面有良好幫助。根據紐西蘭活性麥蘆卡蜂蜜協會（UMFHA）制定的麥蘆卡蜂蜜標準Unique Manuka Factor（UMF），適合一般兒童與成人的UMF5+等級，可促進新陳代謝、幫助消化和調整體質，有益日常生活的身體補養。

周日至四適用的「逸起蜂健康」住房專案，每晚4,760元（不含稅與服務費）起，入住時須出示中華民國有效證件（身分證／護照／駕照／健保卡／ARC）以資證明，除可下榻溫馨舒適，洋溢台灣文化與中山北路自然綠意的逸林客房一晚之外，每房每晚再贈送1個「逸起蜂健康」禮包，將UMF5+麥蘆卡蜂蜜（500公克）1罐、蜂膠麥蘆卡蜂蜜潤喉糖（12入）1包、蜂膠強力噴液（20ml）1瓶與精美提袋1個全部帶走，為自己滋補強身、儲備健康戰鬥力。若禮包現貨致贈完畢，酒店將提供「逸起蜂健康」禮包兌換券，由賓客自行至康維他全台門市提領。