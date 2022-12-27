53歲韓國團體「酷龍」成員具俊曄今年3月閃電宣布和前女友大S（徐熙媛）結婚，兩人因一支未變的電話號碼再續前緣的故事被瘋傳，未料近日汪小菲抖出床墊、豪宅、家用費等爭議，讓兩人的愛情蒙上陰影。近日，具俊曄接受新加坡媒體專訪，被問到跨年夜要到新加坡工作，和老婆又相隔兩地會不會難受？他很有信心回應：「我們的愛只會更堅定」。

近日汪小菲因不能忍受家用費一事被大S提告，忍不住在微博嗆：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」還曬出大S曬出刷他信用卡的明細，可見其中有大S再婚時的頭紗等飾品，甚至還有人懷疑大S婚內出軌，瘋傳具俊曄2018年就曾與大S姊姊見面，對此，具俊曄當時打破沉默，曬出比對圖反問：「這怎麼可能是同一個人？」並強調自己沒有心虛刪文，並下Hashtag說：「stopfakenews」、「liars」、「說謊精們」，大S也回應：「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人！」

或許是不忍具俊曄被說住汪小菲所買的豪宅是吃軟飯，大S日前再發文，澄清兩套上億的房產都是自己買的，「愛新覺羅汪挑好，我買單」，再曬出汪小菲曾經寫下的借據，大S暗酸：「『嫁入豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟」。

據《聯合早報》報導，具俊曄今年跨年夜會到新加坡以DJ Koo的身分登台，有別於先前上韓國綜藝節目、時尚雜誌的侃侃而談，具俊曄如今變得相當「省話」，被問到若因工作夫妻相隔兩地會不會擔心，具俊曄表示不會害怕，因為兩人感情只會更好、更雋永，透過愛克服語言障礙，然而被問到到新加坡表演，會不會帶太太一起來？具俊曄則是罕見拒答，或許是怕不管怎麼說都有可能再度被大做文章，索性決定不與之起舞，保持低調。