2022年對全球金融市場而言，最重要的影響包括高利率、高物價，還有全球升溫暖化等現象。在大環境變動下，國內2大泛公股投信：第一金投信看好公用事業基建類股；而兆豐投信則推薦新加坡REITs收益機會。

第一金投信指出，2022年標普500各產業指數的表現，除能源價格攀升產業領漲外，公用事業、必需消費及健康照護等產業亦見逆勢抗跌。今年表現抗跌的公用事業基建類股藉由投入轉型成本，力抗高物價、高息、高溫等三高環境，成為2022年金融市場搶眼投資標的，公用事業股具備物價連動、通膨轉嫁能力高，更在全球力推能源轉型、淨零碳排等政策與資金加持下，挹注產業轉型投資動能。

而兆豐投信則認為，新加坡房地產與物業的出租率升，引導租金上揚機會，激勵新加坡REITs收益機會持續亮眼。近期統計新加坡REITs股利率超過5%，且超越其他成熟國家如美國、澳洲、日本、歐洲等地區(見表)，對於偏好收益型資產的投資人來說，新加坡REITs具有投資價值。

另外，伴隨股債市前一波漲勢行情，帶動近月REITs資產翻揚，REITs各次產業呈現表現空間，特別是數據中心型REITs彈升逾18%、基礎建設型REITs上漲逾7%、零售型REITs漲幅近7%，REITs資產走漲亦可望吸引資金持續簇擁。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，能源公用事業與基建產業的新投資方向包括布局在轉型趨勢，除因應轉型、再生能源帶來的成本投資不斷成長，相關產業投資效益及穩定的現金流入等，也成為產業重要成長趨勢，此外，再生能源與新能源全速發展的同時，相關儲能標的成長動能也備受期待。

林志映指出，估計目前全球9千座燃煤電廠，加上鋼鐵與水泥等高度依賴煤炭的重工業相關設備，約有50%將在未來10年進行投資升級，投入擴大潔淨能源發電，並提高能源效率等目標。林志映表示，各國電力系統轉型策略不單從發電成本來評估，更著眼在整體淨效益，納入併網型容量、電網擴建，考量再生能源技術及最適化機組排程設計等，同時納入儲能與用戶端需量反應等電力供應系統，提高電力供應調節靈活度、合理化成本等，這些推展方向都帶來公用事業、基礎建設產業新的投資機會。