消息面：

1.美國官員周二表示，中國的疫情數據「缺乏透明度」，美國政府可能對來自中國的旅客實施新的新冠防疫措施。過去24小時內，日本、印度和馬來西亞已經宣布，由於中國疫情急升，對於從中國入境的旅客將收緊檢疫規定。

2.克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普丁周二簽署一項法令，自明年2月1日起，對於那些對俄國海運石油訂定價格上限的國家，俄國將停止供應石油與石油產品，這項禁令有效期為5個月至7月1日止。

3.歐洲央行副總裁Luis de Guindos表示，歐元區的經濟形勢非常艱難，個人與企業將面臨考驗。在經濟可能即將陷入衰退之際，當前的高度不確定性，將使得企業與企業家更加難以分配到資本，因此保持謹審非常重要。

4.美國商務部公布，11月商品貿易赤字大減15.6%，至833億美元，少於市場預估的逆差967億美元。11月貿易赤字創下近兩年來新低，亦創下2009年以來最大跌幅。此外，美國11月進口下滑7.6%，至2522億美元，創下逾1年新低。出口下跌3.1%，為1689億美元。

5.標普Case-Shiller全美10月房價指數年漲9.24%，創下2020年10月來最疲弱的漲幅。10月美國20大城市房價指數年漲8.64%，高於市場預期的年漲8%，但較9月的年漲10.41%放緩，並創下2020年11月以來最小的漲幅；與上月相比則下滑0.52%，連跌第4個月。

6.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國10月房價與上月持平，市場預期為月跌0.7%。

7.周二美元指數尾盤大約持平，報104.08。許多交易員還在放假，市場交投清淡，中國進一步放寬防疫措施則對匯市影響有限。離岸人民幣跌1.3%，報6.9653元兌一美元。歐洲央行的升息立場看似堅決，歐元漲0.13%，報1.0649美元。日圓跌0.35%，報133.32兌一美元，日本央行總裁黑田東彥重申寬鬆貨幣政策將維持不變。

8.周二紐約期金收漲18.9美元或1.05%，為每盎司1823.1美元，盤中一度站上1841.9美元，創下6月27日來新高。美股表現欠佳，以及美元早盤走弱、尾盤變動不大，給金價帶來提振。分析師表示，技術面顯示金價還有上漲空間，也有利金價表現。

9.周二紐約期油收跌3美分或0.04%，為每桶79.53美元。倫敦布蘭特期油上漲0.49%，收在每桶84.33美元。受中國進一步解封激勵，盤初兩期油合約都曾升至12月5日以來新高。