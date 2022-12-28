中國大陸放寬防疫措施，在陸外企的經商態度備受關注。有日商認為，必須做好疫情暫時性擴大、面臨艱難處境的心理準備，需要等到明年下半年經濟才會恢復正常。

日本經濟新聞報導，談及中國大陸未來的經濟形勢，伊藤忠商事的社長兼首席運營官（COO）石井敬太認為，對恢復世界經濟來説，美國和中國大陸非常重要。中國大陸嚴格的防疫措施達到了極限，已開始轉向允許存在一定犧牲而放寬限制的方針。他強調，必須做好疫情會出現暫時性擴大的心理準備，也有可能面臨艱難的處境。

石井敬太評估，雖然緩慢而零星，但大陸經濟將由主要城市向周邊城市逐步恢復，中國大陸地域遼闊、人口眾多，經濟恢復可能需要4至5個月，經濟活動恢復正常或許只能等到明年下半年。

石井敬太指出，雖然對中國大陸的投資還要再觀望一下，但其所屬的伊藤忠商事並未考慮從中國大陸中信集團旗下企業撤資，如果中國大陸恢復正常，業務有望實現進一步成長。

對於歐美出現對中國大陸經濟脫鉤的氛圍，石井敬太分析，這一趨勢短期內不會發生改變，2023年供應鏈的重構仍會繼續推進，但對日本來説，中國大陸是一個很重要的存在。

石井敬太說，中國大陸的國內生產總值（GDP）是日本的約4倍，日本有很多地方依賴中國大陸，如果把中國大陸從供應鏈中排除出去，日本經濟也會變得危險。他說，中國大陸永遠是日本的鄰國，包括經濟界和政治在內，希望能夠進行靈活應對。