為落實推動循環經濟及節能減碳等改善工作，提升再生能源的使用比率，台塑企業（包含台塑、南亞、台化、台塑石化及轉投資公司）28日宣布，再加碼建置發電容量約184.3MW的太陽光電設施，目前已陸續委託專業廠商，力拚最快速完成，達到減碳目標。

根據經濟部能源局統計，2021年底台灣太陽光電裝置量為7.7GW，配合行政院「國家因應氣候變遷行動綱領」，2025年再生能源發電佔總發電量的20％以上，其中，太陽光電裝置容量將朝20GW以上的發展目標邁進。因此，台塑企業從2013年起即已投入建置太陽光電，截至2021年底已完成4.2MW裝置設施，估算每年可減排2,682噸CO2。

台塑企業表示，為了更進一步提升再生能源的使用比率，近兩年更全面性盤點各廠區之工廠、宿舍與停車場屋頂，以及廠外無法耕作之地層下陷等區域，審慎評估建置太陽光電設施的可行性。

經過盤點、規劃全企業將再加碼建置發電容量約184.3MW的太陽光電設施，同時為加速推動建置時程，已陸續委託專業廠商，以最快速可達成完工時程進行設計、施工。

依據預計取代電力來源之排碳係數估算，上述場域建置完成後，每年約可發電232,053千度，除可全數供應本企業各廠生活區每年約41,426千度用電外，餘電亦可供廠內使用，減少19萬噸CO2排放。期盼透過整合全企業資源，進一步大幅提升綠能發電量，進而降低燃料發電的比率，齊心守護家園、愛護地球。

台塑企業指出，全球正處在能源轉型的關鍵時代，綠色能源發展更是驅動經濟發展的新引擎，為追求永續發展，扮演引領的關鍵角色，台塑企業全力推動太陽能發電，積極創造潔淨能源與健康生活環境，此外，也同步持續推動塑膠及化纖回收再利用、綠色採購及無紙化等工作，以善盡企業社會責任，創造環境永續發展。