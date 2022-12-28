北橫台7線49.7K桃園大曼路段1月3日起開放戒護通行。（一工處提供／呂筱蟬桃園傳真）

北橫公路台7線49.7K大曼路段，在今年10月受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，造成邊坡大規模坍方阻斷，因上邊坡崩坍範圍高達300公尺，且持續落石不斷，公路總局第一區養護工程處封閉該路段進行搶修及護坡作業。目前該路段預計2023年1月3日起至1月20日止（農曆春節期間不開放），實施每日2時段戒護通行。

一工處指出，復興工務段積極調度大型機具及加派人力針對該路段進行搶修，目前路基缺口修復及土石清理都已完成，後續持續辦理邊坡浮石清除、掛網及噴漿保護工作，預計自2023年1月3日起至1月20日止（農曆春節期間不開放），實施每日2時段戒護通行。

管制路段台7線雙向49K（大漢橋）至50K（大曼），戒護通行時段每日上午11時至12時及下午4時至5時。邊坡保護工程完成前，邊坡仍有隨時落石風險，現場安排人員警戒、管制，並視邊坡狀況機動調整放行，請用路人耐心配合，小心駕駛依序通過。每日放行時段如遇天候狀況不佳或地震過後、現場持續落石有擴大之虞，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，請用路人注意公告訊息，或電洽復興工務段（03）3822356查詢。