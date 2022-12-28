「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）年輕時曾經在大街上扁人，受害者倒在地上的時候，泰森一度驚恐以為自己殺了人。《talkSPORT》引述泰森的自傳，當時泰森用了自己的絕招，右手上勾拳，把對方打得飛出去像破布娃娃一樣癱在地上。還好那個人最後沒事，因為他不是普通人，而是身高196公分的職業拳手「鮮血」米奇格林（Mitch Green）。

當年泰森才22歲，已經成為史上最年輕的重量級拳王，格林在擂台上敗給泰森之後一直不服氣。泰森在商店裡買了一件昂貴的夾克，格林跑去找他的碴，泰森盡量和顏悅色地說：「我在擂台上揍過你了，為了你的健康著想，你還是快點走吧。」

清晨4點街上沒什麼行人，喝過酒的泰森請司機載他回去，但是格林追來對泰森動手，泰森只好把手上的戒指反轉（以免刮傷對方）再出手反擊。格林吃了很多拳卻沒有倒下，泰森描述自己「使出李小龍的迴旋踢才打趴格林」。

不料格林像殭屍一樣起身，出腳攻擊泰森胯下（事後泰森才知格林嗑了藥神智不清），再次打倒格林之後，他又爬起來了！格林是出了名的耐打，先前也是在擂台裡撐滿10回合才敗給泰森，結果泰森只好使出招牌上勾拳，這回格林倒地一動也不動了。泰森很害怕自己打死人，所幸警察到來發現格林沒死。格林在法庭上索賠2500萬美元，但法官認為泰森是正當防衛，只判賠4.5萬美元，兩人在場內和場外的恩怨皆以格林的全面失敗告終。

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