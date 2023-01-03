根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.8地震，地震深度17.4公里，震央位於台南市政府東北方20.0公里（位於台南市山上區），最大震度台南市3級。

中央氣象局稍早資訊顯示，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.5地震，地震深度16.0公里，震央位於台南市政府東北方19.7公里（位於台南市山上區），最大震度台南市3級。（編輯：陳彥鈞）1120103

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