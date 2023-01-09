中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時13分發生芮氏規模4.0地震，地震深度11.8公里，震央位於台南市政府東北東方39.0公里（位於台南市南化區），最大震度高雄市3級。（編輯：陳彥鈞）1120109

台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級
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