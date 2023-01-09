台南市南化區規模4.0地震 最大震度高雄市3級 05:452023/01/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市南化區規模4.0地震 最大震度高雄市3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時13分發生芮氏規模4.0地震，地震深度11.8公里，震央位於台南市政府東北東方39.0公里（位於台南市南化區），最大震度高雄市3級。（編輯：陳彥鈞）1120109 台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級 小宅效應 高雄去年賣近1.5萬戶 高鐵延屏東路線核定 不進高雄市區 #南化區 #0地震 #最大震度 #3級 #高雄市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍爆共諜案！ 退役上校吸收6軍官探機密 4人收押3交保 18:202023/01/04 社會 清晨花蓮連2震！最大規模4.2、5縣市有感 05:522023/01/03 生活 高雄暗夜不平靜 上演球棒隊全武行 警24小時內緝凶到案 19:572023/01/07 社會 楠梓回收站爆裂物無爆炸疑慮 警方已鎖定可疑男子 13:552023/01/03 社會 高雄蓮霧受寒害致落果 農委會現金救助每公頃10萬元 18:172023/01/07 生活 高雄楠梓區施工害交通大打結 保大遇車禍緊急排除 16:162023/01/07 社會 高雄郵差遭3獒犬包圍狠咬 「四肢留齒痕」噴血 動保處開罰了！ 16:412023/01/06 社會 蘇揆喊備感溫暖 陳其邁：挺認真打拚的院長 16:272023/01/03 政治 護樹團體指控高雄殘害2千多棵樹 高市工務局發聲明 12:342023/01/04 生活 高雄勞宅28坪月租3500 申請到月底 04:102023/01/05 地方新聞 獨》淫保全誘拐少女破案關鍵人是「他」 自學破解通聯獲警光獎 20:262023/01/08 社會 高雄輕軌沿線人行道寸步難行惹怨 捷運局：爭取經費改善 19:272023/01/03 生活 高市警局注新血「平均45歲」 拔擢年輕人接重要警職 19:022023/01/04 社會 白喬茵惡整韓國瑜遭批「有一腿」提告網友妨害名譽因這點躲一劫 10:162023/01/04 社會 高雄農特產品北銷 不需南下希望廣場就買到 15:312023/01/07 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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