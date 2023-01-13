23：02花蓮外海規模4.9地震 最大震度2級 全台11縣市有感 23:062023/01/13 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮東方海面晚間地牛翻身，全台11縣市有感。(圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛再度翻身！13日晚間11點02分，東部海域發生規模4.9地震，震央位在花蓮縣政府東方70.2公里處，即為太平洋海面上。 最大震度在宜蘭武塔、花蓮南澳2級；其餘雙北、基隆、新竹縣、台中、嘉義縣、雲林縣1級。 花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級 南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級 中南部有感！12：42台東近海規模4.8地震 最大震度4級 #地震 #震度2級 #地牛翻身 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市南化區規模4.0地震 最大震度高雄市3級 05:452023/01/09 生活 清晨花蓮連2震！最大規模4.2、5縣市有感 05:522023/01/03 生活 強震害橋歪！ 三仙台拱橋整修 迎曙光活動停辦 17:412022/12/23 生活 搖很大！清晨05：17規模5.2極淺層地震 最大震度花東4級 05:392022/12/24 生活 凌晨宜蘭外海連2震！最大規模4.3、北台灣有感 03:232023/01/06 生活 台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級 06:272023/01/03 生活 地牛翻身！19：31花蓮規模4.7地震 最大震度4級 10縣市有感 19:412023/01/09 生活 政院核定2億6千萬元 投入花蓮南區產業道路修復 16:022023/01/09 生活 三仙台八拱橋遭震歪封閉 遊客不甩路障硬闖拍照 17:042022/12/27 生活 台鐵玉里至富里段今搶通 局長杜微：沿途平順 11:542022/12/28 生活 楊梅民眾以為爆炸！8：15發生3.2地震 氣象局：震央很少見 09:542023/01/05 生活 曙光熱門景點-1 三仙台八拱橋「被地震震歪了」 14:562022/12/23 生活 旺旺友聯住火險 安心有保障 04:102023/01/05 產業特刊 三仙台八拱橋封閉 遊客硬闖毋通喔 04:102022/12/28 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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