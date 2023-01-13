地牛再度翻身！13日晚間11點02分，東部海域發生規模4.9地震，震央位在花蓮縣政府東方70.2公里處，即為太平洋海面上。

最大震度在宜蘭武塔、花蓮南澳2級；其餘雙北、基隆、新竹縣、台中、嘉義縣、雲林縣1級。

花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級
南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級
中南部有感！12：42台東近海規模4.8地震 最大震度4級
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