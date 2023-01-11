中南部有感！12：42台東近海規模4.8地震 最大震度4級 12:502023/01/11 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東發生規模4.8地震。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，台東縣近海中午12時42分發生規模4.8地震，地震深度28公里，各地最大震度台東4級、花蓮3級，苗中彰投雲嘉南高1級。 參訪1314的台東藍 歹路不要走 台東台11線將採區間測速 預計4月啟用 公務人員初等考試今登場 台東到考率逾6成 #地震 #花東 #震度 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東台11線富岡測速桿金雞母 去年進帳逾3千萬 04:102023/01/11 地方新聞 不是頭暈！花蓮規模4.7地震 鄉民驚恐：很大力晃一下 19:272023/01/07 生活 春節連假訪台東大武山自然保留區 須提前上網申請 10:532023/01/10 生活 2.6億元經費到位 花蓮產業道路3月發包修復 04:102023/01/10 地方新聞 疫後出遊都會區夯 宜花東人氣降 04:102023/01/08 生活新聞 地牛翻身！19：31花蓮規模4.7地震 最大震度4級 10縣市有感 19:412023/01/09 生活 誤踩圓鍬…木柄直直豎起砸頭 工人額頭大噴血衝警局求救 17:552023/01/10 社會 備貨充足「班班吃石斑」 台東學子有望吃4次 14:312023/01/10 生活 萬那杜外海地震規模7.0 引發海嘯警報 22:342023/01/08 國際 疫後國民旅遊首選花東 縱管處暖心送出「冬遊縱谷驚喜大禮包」優惠方案 09:002023/01/11 寶島 東海岸這段路將採區間測速 民代：再見了海岸線 11:522023/01/09 生活 超徵稅收不是蔡政府私房錢！女戰神呼籲現金「這樣發」 18:122023/01/09 政治 台東市邀名家揮毫 市長陳銘風睽違30年露一手：有點緊張 12:382023/01/09 寶島 台東民眾沙灘撿石頭驚見無名女屍 警方採證中 16:572023/01/08 社會 泰源技訓所春節懇親 80歲老母親千里迢迢見兒一面 16:442023/01/10 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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