2021年8月時劉姓男子與綽號「飛哥」的男子在養生會館發生糾紛，劉男找來廖、陳姓男子等8人狠砸養生會館，警方將8人逮捕後，劉男與其他同夥跟店家達成和解，唯獨同行的廖姓男子被遺忘，沒有與同夥一起前往和解，因此與店家和解的主揪劉男等7人雄檢以緩起訴處分，只有廖男吃上妨害秩序罪，遭判徒刑6月。

劉男與飛哥在養生會館前發生糾紛，劉男氣不過後找來廖等8人持球棒、木棍狠砸養生會館，造成養生會館大門口玻璃、大廳桌子、看板等多種物品壞掉，隨後駕車逃逸。

警方獲報後，分別在旗津和大寮等區找到劉男等人，遭逮後9人表示，是與店家發生糾紛，才會憤而砸店。

雄檢偵查時，劉男等人表示事後已與店家達成和解，不過這場看似已經和平結束的鬧劇，卻獨漏了在場「支援輸贏」的廖姓男子；其他8人與店家和解時，就只有廖男沒有與店家和解。

因此劉男和另外7名友人都以緩起訴處分，並得向公庫繳納3至5萬元，而遭到獨忘的廖男依妨害秩序罪判徒刑6年。