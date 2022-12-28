宜蘭縣台7線雙向49K大漢橋至50K大曼路段於春節期間不開放，每日實施2時段戒護通行。（公路總局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣台7線49.7K大曼路段，今年10月受尼莎颱風連續強降雨影響，導致該路段邊坡大規模坍方阻斷，範圍高達300公尺，且持續落石不斷，經第一區養護工程處搶修及護坡作業，僅剩後續邊坡浮石清除、掛網及噴漿保護工作，預計春節期間2023年1月3日至20日不開放，於每日實施2時段戒護通行。

台7線雙向49K大漢橋至50K大曼路段，日前大規模坍方，經復興工務段積極調度大型機具及加派人力進行搶修，目前該路段路基缺口修復及土石清理已完成，後續持續邊坡浮石清除、掛網及噴漿保護工作，農曆春節期間不開放，每日實施戒護時段，為上午11時至12時及下午4時至5時。

公路總局表示，邊坡保護工程完成前，仍有隨時落石風險，現場安排人員管制，並視邊坡狀況機動調整放行，請用路人耐心配合，小心駕駛依序通過；每日放行時段如遇天候狀況不佳，像是強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或地震過後現場持續落石有擴大之虞，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行。

公路總局提醒，注意山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局省道即時路況系統http：／／168.thb.gov.tw 及收聽路況廣播，最新路況可撥打1968或02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。