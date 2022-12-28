王肇緯（右）、張碩航重現接吻畫面，台下粉絲驚喜尖叫。（粘耿豪攝）

陳璽安（後）、徐韜外型登對。（粘耿豪攝）

陳璽安、徐韜、張碩航、王肇緯今（28）日出席LINE TV全新BL劇《HIStory5-遇見未來的你》首映記者會。劇中陳璽安有場吸吮徐韜手指的挑逗戲碼，直說光看劇本就很害羞，開拍前排練，２人還先試了３、４種不同的吸吮方式，「尤其舌頭要怎麼放，有試過（伸出來）但太over太奇怪。」他和徐韜有不少吻戲、床戲，他認為親密戲難的地方是要自由發揮，「導演給的指令就是要豐富而已。」２人因此討論了多種親密姿勢、接吻角度，笑說像在做學術探討。

劇中4位主角都有秀身材，王肇緯被公認身材最好，全身上下都是肌肉，和他組CP的張碩航更曖昧大讚：「他真的全身都很硬，最軟的地方就是嘴唇，身材就像希臘雕像那樣，可以用藝術美來形容。」2人也有不少情感強烈的吻戲，張碩航有場獻初吻給王肇緯的橋段，還因親得太投入而NG，看回放畫面還親到「牽絲」。

而被問到近日鬧得沸沸揚揚的宗教話題，陳璽安表示任何宗教都值得尊敬，他過年都有拜祖先，還說前幾天才拜福德正神，到廟裡也會捐香油錢，「捐香油錢就像許願池的概念。」