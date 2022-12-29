國民黨台北市議員徐巧芯在九合一選舉後，表態將挑戰2024立委選舉，更喊出「世代交替」一詞，事後她與該選區同黨立委費鴻泰的互動成為各界關注焦點。不過，國民黨立法院黨團書記長李德維今（29）日突然表示，世代交替他支持，也一直努力做，「但是恃寵而驕，就令人失望了」。

徐巧芯日前表態，若有機會將在2024年挑戰信義、南松山（台北市立法委員第七選區）的立委選舉，並喊出「世代交替」一詞，獲得黨內諸多年輕世代支持，但費鴻泰卻說「多想想黨」，事後更一度傳出不願握手等事件，兩人似有點劍拔弩張的互動，讓各界好奇國民黨到底是否會有初選。

而徐巧芯近日接受專訪時，更爆料國民黨內有一股勢力在運作，要直接徵召現任立委出戰2024，讓她直言一個政黨不應該把所有位置卡死，像一灘死水沒有流動，這樣下去一定會變弱。

李德維今日則在臉書意有所指地說，嗆人很簡單，他也很擅長，且世代交替他不只支持還一直努力在做，但國民黨不是靠幾個所謂的菁英就能存活上百年，不會因為少數人而興，也不會因為沒有幾個人就垮，「勝選很開心，但是恃寵而驕，就令人失望了！」