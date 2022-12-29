明年元旦1月1日適逢周日，許多人詢問是否需補假，北市勞動局指出，若周日為勞工原約定休息日或例假，雇主應再補1日休假給勞工，如徵得勞工同意出勤者，則應加發1日工資，如雇主沒給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞動局說明，若周日為勞工原約定休息日或例假，雇主應再補1天休假給勞工，可先與勞工約定休假期日，並以書面註記補休日期，避免爭議，補休當日則為勞工國定假日，比如勞工1月1日排定為例假或休息日，可約定1月2日為補假日，1月2日即屬勞工的「元旦」。

勞動局提醒，依《勞動基準法》第39條規定，國定假日應讓月薪制勞工休假且工資照給，如徵得勞工同意出勤者，應加發1日工資，部分時薪制勞工於元旦出勤，時薪也須加倍計算，例如當日工作8小時，以時薪180元計算，元旦出勤工資應給2880元。

勞動局長高寶華也表示，如老闆沒有給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將處2萬元以上100萬元以下罰鍰。勞動局也呼籲，若遇工資給付相關勞動權益問題，可利用台北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢。