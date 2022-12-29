美國政府於美東時間12月28日宣布，將就「陸上機動布雷系統，總額約1億8000萬美元的對台軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵今天表示，這是拜登政府任內第八度，也是今年第七度宣布對台軍售。而此次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升我國不對稱戰力。

美方此次宣布軍售的主要項目包括火山車載布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。今年1月中旬，國防部官員就曾透露，行政院去年已核定對美採購「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」。

張惇涵表示，總統府感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。此次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升我國不對稱戰力。

他強調，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保臺，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。