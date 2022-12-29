台南市麻豆區一名70歲李姓老翁，29日一早疑似喝了酒，不慎掉落約5公尺高大排內，所幸目前是枯水期，底下剛好是一灘爛泥巴，保住一命，消防人員抵達時，老翁意識清醒，但頭部有腫脹、瘀傷，案發原因由警方調閱監視器釐清。

現場在護欄上發現1支米酒瓶、拖鞋，疑似是老翁酒後摔落大排。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局今天9點40分許，據報有人跌落麻豆區麻學路埤頭橋下，立即出動麻豆消防隊員6名，現場在護欄上發現1支米酒瓶、拖鞋，疑似是老翁酒後跳入大排，救助人員到橋下運用長背板及頸圈固定傷患，再將傷患吊起，送往麻豆新樓醫院救治。