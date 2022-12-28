苗栗縣銅鑼鄉今（28）早發生10多名惡煞在一處產業道路上鬥毆，一派人馬朝道路上8輛轎車拿球棒猛砸，造成4人受傷。（翻攝照片）

苗栗縣銅鑼鄉今（28）早發生10多名惡煞在一處產業道路上鬥毆，一派人馬朝道路上8輛BMW轎車拿球棒猛砸，造成4人受傷。（翻攝自記者爆料網）

國道1號苗栗縣銅鑼交流道系統高架下一處工地旁產業道路，28日上午發生兩派人馬暴力衝突事件，多達7部汽車被砸爛，還有4人因此受傷，其中1人多處撕裂傷送醫，目前無大礙。苗栗警方循線追查，拘獲14人到案說明，目前持續釐清案情。

根據了解，雙方人馬約有20多人，當時聚眾鬥毆，互相有人掛彩，現場7部車輛遭砸毀，附近農民聽到吵鬧聲，看見多人混戰，嚇得報警。

其中1名20多歲男子受傷倒地，警方獲報到場時，雙方已經鳥獸散，留下毀損的轎車還有該名受傷男子。該男子頭部、背部、左腳有撕裂傷，當時意識清楚，由警方協助通報救護車送醫，目前無生命危險。另有3人受傷自行就醫。

苗栗警察分局指出，員警抵達現場，參與鬥毆雙方已離去，留下遭砸毀的7部車在現場，但仍慎重的指派採證小組到場採證，並成立專案小組報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦。

苗警分局表示，目前已掌握雙方參與聚眾鬥毆身分，並陸續拘獲14名涉嫌人到案，持續緝捕涉案人員，全案訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦，相關鬥毆原因，警方正在釐清中。