成功歸還Ubox至家樂福可領取即享劵及限量3000份的INLOVE CAFE黑糖脆脆熱拿鐵等好康。（新北市環保局提供）

兼顧便利性與環保減塑，新北市環保局再度與家樂福、配客嘉合作，將線上購物平台使用「新北Ubox」循環包配送的服務，擴大至「家樂福-家速配」中和店、板橋店及土城店3家門市，歸還點也從39處擴增至983處，成功歸還還可領取家樂福即享劵、限量3000份的INLOVE CAFE黑糖脆脆熱拿鐵或配客嘉合作的歸還點，包括全家便利商店、部分7-11門市等的各項優惠。

環保局表示，隨著網路購物盛行，造成一次性包材大量浪費，去年首次與家樂福、配客嘉合作試辦，以「新北Ubox」循環包配送網購商品，每少用1個一次性包材就可減少1.2公斤的碳排，試辦期間共完成1067次的循環使用，相當於減少1.3公噸碳排。

行政院環保署也於今年9月提出「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，鼓勵網路業者採取包材減重或循環使用，並推出下一階段的「網購包裝減量指引2.0」，以2030年平均包材減重50％為目標，預計明年7月1日實施。

環保局說明，這次延續去年的「新北Ubox」循環包計畫，並擴大於家樂福中和店、板橋店及土城店3家門市辦理，即日起至明年11月底，凡在此3家門市「家樂福-家速配App」線上購物，物流端將使用「新北Ubox」循環包盛裝網購商品，取貨後只要歸還至指定點，就能獲得優惠。

歸還至家樂福22個門市量販店或便利購，可領取家樂福即享劵優惠及限量3000份黑糖脆脆熱拿鐵；而歸還至配客嘉961個合作連鎖通路包括全家便利商店、部分7-11門市等，或其他獨立門市歸還點，也能獲得指定優惠。

環保局表示，「新北Ubox」循環包具防潑水功能且方便配送攜帶，背面也印有「請記得將我歸還」的字樣，提醒民眾取貨後歸還，後續業者也會將循環包消毒再包裝出貨，落實循環經濟。歡迎其他量販店、超級市場及便利商店加入，減少網購一次性包材的使用，響應源頭減量、實踐不塑生活。