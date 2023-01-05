新北市政府水利局辦理「新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」，已於去年9月5日進場開挖，施工進度13.75％，比原先預定4.51％大幅超前，新北市水利局表示，施工地點位於天祥街、龍安路及新建巷，進行污水工作井立坑及地下管線推進作業，將持續加速趕工辦理，以利後續用戶接管使用。

水利局長宋德仁表示，新莊區過去因遭遇困難無法接管用戶，經由本案工程已完成接管161戶，其中115戶位於新樹路的東方之星社區，因下游施工路徑遭遇雨水箱涵無法佈設污水管線，經過3次現場勘查及不斷溝通，最終取得社區旁私人土地空間並提供無償使用。工程以設置工作井採推進方式施工，順利穿越雨水箱涵下方，完成管段銜接，後續也將積極協調其他用戶辦理接管，尋求各種突破可行性。

水利局指出，本案工程範圍包含龍鳳里、龍福里、丹鳳里、祥鳳里、合鳳里及雙鳳里等6里公共污水下水道管線佈設，水利局已向路權單位及各管線單位接洽並建立聯繫窗口，施工期間以用路人安全為第一考量，絕對做好交通維持及路平作業，倘施工過程遭遇其他民生管線障礙，甚至挖損情形，立即與管線單位窗口聯繫，將修復時間儘可能壓縮至最短，避免影響市民生活。

水利局表示，另於捷運丹鳳站及迴龍站周邊，因涉及大眾捷運系統兩側限建範圍，也已報請捷運局進行審查作業，後續施工時將會做好定期監測。