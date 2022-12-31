衛福部國健署近日公布最新癌症登記報告，民國109年新發生癌症人數比108年增加725人，大腸癌更是連續15年居10大癌症之首。毒理學家招名威表示，養成良好的飲食習慣，能降低罹患大腸癌的機率，建議民眾每天喝一杯優格，可降罹大腸癌風險26%。

衛福部國健署近日公布最新癌症登記報告。（圖/國民健康署官網）

國健署公布109年國人癌症登記最新結果，新發生癌症人數是12萬1979人，比前一年多了725人，而10大癌症之首是大腸癌，已蟬聯15年，新增人數高達1.6萬人，其次是肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、男性攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及非何杰金氏淋巴瘤。

招名威曾在臉書表示，平均每35分鐘就有一人罹患大腸癌，因此不得不重視，不過只要養成良好飲食習慣，就能大幅降低罹癌風險，根據美國華盛頓大學研究團隊在國際醫學期刊《Gut》發表的研究顯示，每天喝一杯優格，能降26%罹患大腸癌風險。

招名威指出，優格不僅能增加飽足感，還可以提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、預防便秘，因為腸胃道容易累積髒東西，優格內的益生菌有助身體排出毒素，減少致癌物質，還具有調節免疫力的效果。

由於大腸癌好發年齡為50歲以上，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，補助每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，而且有科學研究證實，若定期接受篩檢，能夠有效降低35%大腸癌死亡率，以及減少29%晚期大腸癌發生率。