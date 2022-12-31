高雄市政府今年發放6.2億的重陽敬老禮金，符合資格的長輩最高可領1萬元，估近51萬人受惠。因為適逢假日，將補領期限自111年12月31日，延至112年1月3日為最後補領日，高市府呼籲尚未領取的長輩把握最後期限，逾期便無法再補領。

高雄市政府發放111年重陽節敬老禮金，原補領期限至111年12月31日，因適逢假日故延至112年1月3日為最後補領日，尚未領取的長輩請把握最後期限，逾期無法再補領。

欲補領重陽節敬老禮金之民眾請於1月3日至社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章）。

社會局提醒部分長輩為採郵局帳戶轉帳，敬老禮金已於111年9月20日入帳，可先確認郵局帳戶，避免白跑一趟。

高雄重陽敬老禮金111年發放對象為民國46年12月31日（含）前出生，原住民為民國56年12月31日（含）前出生，並且於今年6月30日以前即設籍高雄市，9月4日（重陽節30日前）以前戶籍未曾遷出的長輩。

金額的部分，65至79歲（原住民55歲以上）每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元，100歲以上人瑞每人更可領到10000元。