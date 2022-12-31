張姓男子4度酒駕被判刑5月，檢察官不准易科罰金，命入監服刑，張向桃園地院聲明異議，搬出高齡重病父母和自身疾病當擋箭牌，向桃園地院提出聲明異議，卻遭法官訓斥其他用路人也有父母妻小，更直指監獄內有醫師協助照料健康，且部立桃園醫院就在附近，駁回異議。

56歲張姓男子去年8月21日酒後欲將車輛移至車庫，不慎碰撞店家冷氣室外機，警方到場時張男在車內呼呼大睡，被叫醒後他拒絕酒測，警方將他帶往醫院抽血，換算吐氣酒精濃度高達每公升1.685毫克，被依公共危險罪判處5月徒刑確定，依規定6個月以下得易科罰金，但桃園地檢署檢察官認為，張男過去已有3次酒駕紀錄，命他入獄服刑，張男不服向法院提出聲明異議。

張男主張，父母為中、重度身心障礙，父親因重大疾病終日臥床，平時皆由他照顧、陪同回診，若他入監恐讓父母病況加劇、全家大亂，且自己也有心血管疾病，曾住進加護病房，不適合入監服刑，強調離上次酒駕已3年，事發當天有請人代駕，是抵達住處後想將車子移入車庫才不慎自撞，並非開車上路，惡性較輕。

但法官調查，張男自2008年起已4度酒駕，且這次酒測值超過法定標準6倍多，面對員警詢問數度改口，一下稱防疫噴酒精、一下稱停好車才在車內喝酒，直到法院審理才坦承。

法官直言，張男父母及自身身體狀況屬個人事由，監獄非但有醫師協助照料健康，距離部桃等大型醫院也很近，難認有不能入監的理由，更直斥張男屢次酒駕，既然知道家中有父母要照顧，應知其他用路人也有父母妻小，要負擔一家生計，應將心比心，勿以惡小而為之，駁回異議。

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