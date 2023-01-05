台中53歲張姓男子2018、2021年因前後酒駕拒測共計被罰27萬元都未繳納，案件於去年4月移送行政執行署台中分署執行。張姓男子未出面、未繳納，無存款、薪資收入，名下僅與手足共有祖產，最後執行人員依法張貼查封公告後，由鄰長找到張男，通知其繳罰款，祖產才沒被拍賣

台中分署調查發現，幾次找不到張男本人，經2次通知到台中分署說明清償計畫，也都未出面、未繳納，因張男無存款、薪資收入，執行人員除張貼查封公告，並找當地里幹事及鄰長打聽，最後由鄰長找到張男，通知趕緊繳罰款。

台中分署執行人員日前接到張男妹妹來電說「鄰長找到哥哥，已先行轉帳14萬元給她，請她出面協助繳納」。張男妹妹最後騎機車頂著10幾度寒風由后里區趕到台中分署繳納欠款，避免祖產被拍賣。

台中分署表示，為實現國家債權及義務人，公法上金錢給付義務，依法查封義務人名下房產，透過各種管道聯繫張男，在熱心里幹事及鄰長協助下，終使案件能夠圓滿達成任務，彰顯公權力之實現。

台中分署強調，對於惡意欠繳酒駕罰鍰的義務人，將持續強力執行，另針對酒駕，呼籲遏止酒駕歪風，酒後不開車，平安回家最好。