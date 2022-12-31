路透社報導，基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)表示，在新年的前外，首都基輔發生一系列爆炸事件，造成至少1人死亡，8人受傷。路透社記者稱，在該市聽到了 10 聲巨響。

俄羅斯週六對烏克蘭進行了持續3天的大規模飛彈襲擊，跨年前夕，全國各地都發生了爆炸。克里琴科表示，在轟炸中的傷者裡，有1位是日本特派記者，他已被送往醫院治療。

市政府稱，基輔市中心以南的一家旅館遭到襲擊，另一處的住宅公寓也因轟炸而受損。

Multiple regions were targeted during the coordinated strike as Russian missiles slammed into civilian areas in the center, south, east, and west of Ukraine on New Year's Eve. https://t.co/Hvdmp7wA1B — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 31, 2022

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）將俄羅斯稱為「恐怖主義國家」，他說：「恐怖主義國家對我們發射了幾波飛彈，他們在祝我們新年快樂。但我們會堅持下去。」

除基輔以外，尼古拉耶夫南部地區，也就敖德薩周邊也遭到轟炸，當地州長維塔利•金(Vitaliy Kim)表示，轟炸造成6人受傷。

金在電訊網(Telegram)的公告中說，俄羅斯他們不僅破壞關鍵的基礎設施，也在打擊住宅區、旅店、車庫、道路，顯然以平民為目標。

烏克蘭國防部稱：「他們不會得逞，相對的，越來越多的烏克蘭人堅信，這場戰爭必須堅持下去，直到普丁政權徹底垮台。」