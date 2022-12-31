「2023閃耀台中跨年」在水湳中央公園登場，藝人輪番演出，high翻現場。(台中市府提供)

「2023閃耀台中跨年」在水湳中央公園登場，藝人輪番演出，high翻現場。(台中市府提供)

迎接2023年到來，台中市政府晚間在水湳中央公園舉辦「2023閃耀台中跨年」，晚會由搖滾天團「八三夭」開場，「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」等輪番開唱，而隨著時間接近倒數，群眾陸續湧入會場，截至10點左右，場內外聚集約11萬人，市長盧秀燕也將與民眾一起倒數迎新年。

台中跨年晚會今晚7點展開，長達6小時的跨年晚會，在「八三夭」開場後，群眾陸續湧入會場，截至10點已有超過11萬人聚集在會場內外。隨著台上「原子少年－水星」AcQUA源少年、實力派才女閻奕格等藝人接力演出，平民天后徐懷鈺更以一襲火紅性感中空裝現身，帶來「我是女生」、「妙妙妙」等經典歌曲，讓台下群眾氣氛HIGH翻。

隨著群眾逐漸湧入會場，台中市政府特別實施防踩踏措施，針對特定管制點派員控管，採「只出不進」，並規畫引導疏散路線。台中跨年晚會將於近午夜時刻演出高空煙火秀，情歌王子周興哲將陪伴民眾倒數迎新年，跨年後則由迷幻歌王林宥嘉擔任新年第一棒演出者。

今年台中跨年晚會吸引許多民眾參加，周邊交通也一度出現些微壅塞情況，根據台中捷運公司統計，從傍晚6點開始至10點，捷運運量達3萬9761人次。