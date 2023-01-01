好不容易找到喜歡的設計師，開始進行裝修諮詢，這時候的需求表達與溝通非常重要！專家表示，溝通過程要讓設計師充分理解，裝修完工的房子才能真正符合需求，因此建議在諮詢前，預先備好房屋資訊、居住需求、作品案例、預算規劃、裝修知識5項要素，幫助自己與設計師精準溝通。

信義居家表示，提供房屋基本資訊為第一項要素，包括屋齡、實際坪數、房屋座向等。房屋因使用時間長短而有屋況差異，連帶影響裝修重點，例如屋齡2、30年以上的中古老屋，大都需要進行基礎工程，可能就會花費一半的預算。而實際坪數及座向，更能便於設計師掌握房屋的日曬、通風程度，規畫合理的空間配置。

第二，了解自己的需求，包括希望入住時間、裝修目的、居住成員資訊等。入住時間會影響設計師預估的裝修工期；裝修目的則會依自住、出租、商用不同用途，影響設計規劃、裝修用料及相關法規；而若有家人同住，人數、年齡、生活習慣、喜好等也都建議提前與家人溝通，並讓設計師充分了解，需求資訊提供的越齊全詳細，越能讓設計師更快進入狀況，讓後續溝通更順暢。

第三，收集喜歡的作品案例。為讓設計師了解希望的風格呈現，不妨透過實際圖片，指出喜歡的風格、造型或配色，幫助與設計師更快達成共識。信義居家也提醒，還可預先準備房屋平面圖、裝修前各角度照片，以便讓設計師評估是否需更動格局，以免影響到室內裝修許可申請。

第四，裝修預算規劃。預算是多數人裝修過程最頭痛的事情，信義居家建議，可先依屋況概抓裝修預算，例如新成屋每坪約3萬元；屋齡5~10年每坪約5萬元；屋齡10~20 年每坪約7萬元；屋齡 20年以上每坪約8萬元以上不等。

除了用基本屋況概抓，本身需求也是影響預算的關鍵，不妨先請設計師依預算完整評估及報價，再依報價決定是否需刪減施作項目或分次進行。一般若有基礎工程需求，建議優先施作並一次做完，避免後續二次施工，還需額外花費拆除費用。而設計師通常可協助將費用分配在重要項目，或透過不同裝修材料、設計巧思，以適當預算盡可能達到客戶心中想像。

第五，學習裝修知識。雖然交付設計師規劃，但自己對裝修階段內容、工法，材料材質、顏色及裝修注意事項等，建議仍可花時間了解，除了對自己多一份保障，過程也能去現場監工，後續進行驗收時，也較清楚檢查項目及細節。但若想請設計師直接監工，負責全部的項目，挑選好的設計師便相當重要，建議最好挑選合法登記立案，具專業證照的業者，以信義居家嚴選的設計公司為例，不僅提供完整裝修服務流程，更能依客戶需求量身客製裝修方案，工程完工後也享有保固及售後服務，可以放心交付重要的裝修規劃。