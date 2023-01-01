桃園市蘆竹區13年前有名男子獨自離家後再也沒回家，其家人報案協尋多年未果，桃園市蘆竹警分局於去年12月6日再次登門拜訪，鼓勵家屬採集DNA比對無名屍身分，過去都要送往刑事局鑑定，不過桃園去年剛成立DNA暨化學鑑識實驗室，並與法務部法醫研究所簽訂合作，加強協尋失蹤人口，這次終於在DNA比對鑑定下找到失蹤長達13年弟弟的大體，成為實驗室成立後首件協尋成功的案件。

蘆竹警方表示，2009年2月有名男子因工作不順、長期情緒低落，簡單告知家人後便獨自離家，這一走就是13年，家屬焦急萬分到派出所報案協尋，但遲遲還是找不到人，13年來男子音訊全無。蘆竹警分局在執行失蹤人口身分確認計畫專案時，於上月6日派員前往關心轄內這位多年前報案協尋失蹤弟弟的民眾，雖然直系血親鑑定較精準，旁系血親鑑定易有誤差，但其父母已雙亡，為此鼓勵哥哥接受DNA採集鑑定，以比對無名屍身分，盼能找出弟弟。

在取得哥哥同意後鑑定後，立即將DNA檢體隨即送往去年剛成立的「DNA暨化學鑑識實驗室」進行鑑驗，並與法務部法醫研究所無名屍資料庫DNA比對鑑定，最後終於成功找到失蹤長達13年的弟弟大體。警方說，過去桃園警方在查獲不明化學物質、毒品或採獲DNA跡證時，都必須送往中央或其他相關單位進行鑑驗，而實驗室成立後便擁有了立即科學鑑識的能力，進而大幅提升各類案件的破案效率。