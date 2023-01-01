同樣一棟大樓的住戶，相鄰住家門牌竟出現不同的里別，且一錯就錯了16年。台中市議員楊大鋐近日接獲里長反映，指西屯區一棟集合住宅，相鄰住戶里別各有不同，經核對地政圖及民政資料，發現應該是當初張貼門牌時貼錯了，才出現這樣的烏龍情況；台中市政府民政局表示，3日上班後將立即更正。

楊大鋐表示，這棟集合式住宅為住商混合，樓下作為商業使用、樓上則為住宅，原本整棟大樓應該都位於何仁里範圍內，卻有部分住戶的門牌號碼是登錄大河里，他近日接獲何仁里里長蔡翔宇反映，實地走訪查看，發現該大樓相連住戶的里別，竟還出現「跳里」情況，當地居民也覺得「霧煞煞」。

蔡翔宇表示，他去年底接任何仁里里長，在巡查時發現該處明明是同棟大樓，相鄰住戶里別卻不同，詢問發現，居民以為是當地特殊情況，經向楊大鋐反映並調閱地政圖資料比對，才發現門牌竟是錯的。

住在該處已10多年的何姓住戶則說，這棟大樓只要是門牌編號30號的住戶，門牌里別就是標示「大河里」，但他的身分證上里別登載為「何仁里」，當初發現時雖覺得奇怪，但因對生活未造成影響，且一直都沒人處理，也就此錯到現在。

楊大鋐說，此情況應是當初更換門牌發生的錯誤，戶政事務所雖強調換發門牌時會重複確認，沒想到仍出現這樣的疏漏，呼籲市府應儘速更正。

台中市民政局表示，經查內政部村里街路資料，該大樓確實應位於和仁里內，已請西屯戶政所3日上班立即了解並儘速更正，未來也將加強門牌張貼作業程序。