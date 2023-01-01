女星曾莞婷2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，漂亮的外型和名模身材，給觀眾留下深刻印象，獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號；近年各領域發展都有亮眼表現，擁有商業頭腦的她更是自己創業，開服飾店、賣麵等等，投資的收入頗豐。她分享自己的新年願望，最後卻無奈自嘲「讓自己絕望。」

曾莞婷今（1）日在facebook許下新年新願望：「1、希望不要再有人寫錯我的名字 2、希望我媽不要再燒焦食物 3、希望每天都可以睡到自然醒 4、希望不用工作一直遊山玩水 5、希望怎麼吃都不會變胖。」她同時送上一張自拍照，照片中她妝容精緻，身上低胸禮服加上華麗的耳環項鍊，貴氣感十足，曾莞婷最後才回歸現實，無奈嘆：「寫完這些希望以後我才了解，不能達成的永遠是希望，而真實的人生只有絕望」。

女星周曉涵認同：「想要4和5！」不少網友回應：「各位莞粉們是莞不是琬」、「菀跟琬錯很大」、「不會再有人寫錯莞婷姐的字吧？」、「希望無窮」、「3.4.5項妳寫出了所有人的希望呀」

曾莞婷從八點檔畢業後，拍攝戲路越來越廣，在Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》中扮演火辣生物女老師，還客串許多影集、電影，頗有商業頭腦的她經營手搖飲、料理包、服飾品牌，除了拍戲也積極發展副業，2020年豪氣在信義區買下8500萬豪宅。