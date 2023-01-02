彰化縣一名25歲的蔡姓男子，日前酒後駕車還肇事逃逸，警方循線通知車主到場，蔡男偕同屈姓男子到案，供稱是屈男駕駛肇事，不過警方發現蔡男身上渾身酒氣、神情怪異，驚覺有異，警詢時告知冒名頂替的嚴重性，才讓屈男供出蔡男酒駕，詢後依公共危險及過失傷害罪嫌，將蔡男函送彰化地檢署偵辦。

這起事件發生在上月25日下午3點多，蔡男駕駛自小客車行經彰化市彰鹿路時，追撞準備要左轉的前車，遭撞的前車向前堆行10多公尺，還衝到對向車道上，差點撞到無辜機車，所幸當時沒有人員受傷，不過駕車的蔡姓男子卻肇逃。

警方表示，事後25歲的蔡姓男子陪同屈姓友人到派出所，供稱車子是由屈姓友人所駕駛，不過警詢時發現2人神情怪異，隨即對蔡男進行酒測，發現酒測值竟高達每公升0.58毫克，隨即調閱監視器畫面佐證，並告知2人頂替的嚴重性，屈姓友人才坦承頂替，並指認蔡男才是酒駕者。

彰化警分局長王國峯表示，本案員警機敏且主動積極查證，當場識破駕駛狡辯之詞，進而偵破肇事逃逸案件，蔡男見謊言被拆穿，始坦承不諱，懊悔萬分。全案訊後依公共危險罪及過失傷害罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

警方強調，時值年節將近，從1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強酒駕攔檢等稽查勤務，呼籲民眾酒後不開車、開車不喝酒，確保行車安全，才能「平平安安過好年」。

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