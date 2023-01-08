41歲的香港男星楊明（林明樂）外型高大帥氣，在古裝武俠大戲《刀下留人》後人氣漸漲，之後時常在影視劇中出演警察等正派角色，但2020年卻因為酒駕車禍遭法院判刑入監，楊明隨後提出上訴，官司審理長達2年的時間，結果依舊不變，楊明刑期服滿後出來接受媒體採訪，並向大眾鞠躬道歉。

根據《香港01》的報導，楊明2020年10月酒駕賓士車，失控撞上路邊石牆造成交通混亂，當時他拒絕酒測，警方聞到濃濃酒味，以「不小心駕駛」、「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、和「車窗玻璃透光度不足」等3項罪名起訴楊明，且楊明撞毀的古牆是擁有80年歷史的文物，起初傳出修繕費用高達25萬港幣（約新台幣98.3萬元），但當地路政署卻表示只需4000港幣（約新台幣1.6萬元），讓不少民眾質疑是否有刻意壓低費用，讓楊明免除公眾壓力的嫌疑。

法院判定楊明需入監18天、停牌2年並罰款2000港幣（約新台幣7871元），2022年尾楊明入監服刑，2023年1月7日服刑期滿獲釋，楊明接受記者採訪，表示這十幾天裡他反省了很多，怕自己講的不好，所以照聲明稿說：「對於我的飲酒習慣，為大家同公司帶來了麻煩和擔憂，我深感抱歉，向大家、一直關心我的家人、朋友同公司，認真同大家講聲對不起。」他對著鏡頭深深鞠躬，強調不會再做出同樣的事情，之後會努力回饋社會，希望大家可以給他多一點時間、空間、機會，讓他重新出發，楊明隨後第二次鞠躬。

根據《東方日報》報導，楊明坦言入獄初期感到惶恐，在獄中多次痛哭，自責讓年邁的父母和女友面對外界風波，並感謝TVB電視台，「我犯了這麼大的錯誤，公司都對我不離不棄。」講到一半楊明忍不住拭淚，情緒相當激動。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／東張+YouTube）

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