屏東高樹一名中年男子2021年農曆大年初一下午騎機車出門，被警察攔檢時拒絕接受酒測，監理站對他開罰18萬元，男子不繳罰單，案件於去年移送行政執行署屏東分署執行，火速查封不動產，他獲悉消息，乖乖繳清罰單。

男子大年初一酒駕拒測，行政執行署查封名下土地，讓他火速繳清18萬元罰單。(屏東分署提供)

屏東分署指出，在受理案件後著手調查男子財產，發現他因法院判決分割共有物，剛取得一筆45坪土地的完整所有權，因此火速通知地政事務所查封該筆不動產。

男子接到公文後雖曾到分署辦理分期，但僅繳了一期就不再處理，書記官另前往現場訪查勸諭男子勿再酒駕，男子則稱，目前無業靠親友接濟中，無法繳納罰單。

直到書記官及地政人員前去高樹張貼土地查封公告並辦理指界，男子見狀當場表示要再回去想想如何處理欠款，一周後便帶著鈔票，趕在這個農曆春節前繳清該筆罰單，過年前順利將債務清理完畢。

屏東分署指出，移送執行時義務人名下若無不動產，之後因繼承或法院判決共有物分割而新取得土地或建物所有權，分署皆可以查封拍賣。

同時提醒農曆春節將屆，民眾圍爐團圓聚餐宴飲機會日增，酒後可找代駕、搭乘計程車或公共運輸工具，切勿開車以避免傷人傷己。為響應酒駕零容忍，分署對於酒駕案件必定徹底執行，以守護用路人的交通安全，並貫徹交通正義。