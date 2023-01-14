高雄醫院急診室12日晚間發生一名男子因車禍送醫後，男子不願配合治療，甚至在現場大吼「我的安全帽跑去哪了？」還說不見誰要負責，護理師要他詢問警方，男子繼續罵「妳態度不好什麼？要怎樣我都奉陪」，連保全出面沒用，囂張畫面曝光，網友怒酸「腦袋撞壞了別怪他」、「猴子：我的安全帽分期還沒繳完啊」。

該網友在「爆料公社」發文，一名男子12日晚上9點因車禍被送到高雄醫院急診室，男子在醫院內不斷大吼「我的安全帽跑去哪了？不見誰負責？」護理師先是好聲好氣地稱要問現場處理事故的警方，要他打119詢問，「因為這不在醫院服務範圍，送進急診也未看到安全帽」，沒想到男子仍未作罷。

該名男子後來直接走到急診室櫃台喊「可以不要逃避我的問題？我的安全帽不見誰要負責」，男子的母親全程在旁試圖阻止仍拉不住對方，男子甚至拒絕照X光，還嗆護理師「妳態度不好什麼？要怎樣我都奉陪」，院方最後二度找醫院保全前來，男子還繼續嗆「都來盡量叫人來！」

原PO表示後來男子進去開刀房後沒就聽到叫囂聲；其他網友留言「在車禍現場啊自己找囉」、「猴子：我的安全帽哩，我分期還沒繳完阿」、「這種症頭怎麼會送高醫呢，應該送凱旋才對」、「一大早猴子就吃藥吃到ㄎ一ㄤ掉了嗎」、「護理師表示：我們是急診，不是精神科」、「腦袋撞壞了別怪他」。